Los mejores alimentos nocturnos para acelerar el metabolismo y perder peso

Poderosos, exquisitos y nutritivos alimentos para integrar en la cena, se asocian con grandes beneficios para perder peso y acelerar el metabolismo

En un día normal es mucho más probable tener resuelto el desayuno y la comida, sin embargo cuando llega la hora de la cena se nos acaban las ideas y en muchas ocasiones terminamos consumiendo alimentos que no son la mejor opción para la noche. Lo cierto es que solemos caer en los extremos o consumimos cenas de alto valor calórico y pocos nutrientes, o nos quedamos insatisfechos y amanecemos con un apetito voraz.

A través de algunos ajustes en la rutina podemos crear cenas saludables, saciantes, deliciosas y lo mejor de todo: bajas en calorías. Diversos especialistas en nutrición recomiendan el consumo de cenas balanceadas, es decir que contengan al menos una porción de verduras, algo de proteínas, grasas saludables y granos integrales. Son grupos de alimentos fundamentales en la dieta, que se relacionan con su extraordinario contenido en vitaminas, minerales, antioxidantes, y mucha fibra. Lo mejor de todo es que se caracterizan por brindar un impulso adicional para perder peso, son un gran aliado de la salud digestiva, promueven el buen tránsito intestinal y se relacionan con efectos positivos para acelerar el metabolismo nocturno. Descubre los 5 ingredientes que no podrán faltar en tus cenas.

1. Pimientos

En general toda la gama de frutas y verduras se relacionan con su aspecto colorido y vibrante, sin embargo no sólo es una cuestión de apariencia; son el grupo de alimentos que mayor contenido en nutrientes esenciales. Tal es el caso particular de los pimientos que son un tesoro nutricional de gran poder antioxidante, son muy ricos en minerales como el potasio, magnesio, fósforo y calcio. Y tienen la inmensa virtud de ser muy versátiles y bajos en calorías, aportan únicamente 27 cal por 100 gramos. Su consumo se relaciona con grandes beneficios para el sistema nervioso, la actividad muscular, fortalecen al sistema inmune y son un buen aliado de la digestión. Lo mejor de todo es que se pueden cocinar de muchísimas formas: asados, en guisados con otros vegetales, rellenos y al horno.

2. Frijoles

Los frijoles son considerados uno de los superalimentos con mayores beneficios para la salud y lo mejor de todo es que gracias a su contenido en proteínas, hidratos de carbono de absorción lenta, minerales y sobre todo mucha fibra, resultan el aliado infalible cuando se trata de perder peso. A la vez de manera particular su contenido en fibra se relaciona con grandiosos beneficios para la salud digestiva e intestinal y un inmenso poder saciante. Tienen un efecto positivo sobre el metabolismo, son de gran ayuda para potenciar la buena salud cardíaca, son un alimento de bajo índice glucémico, un buen aliado para combatir la anemia y diversas deficiencias nutricionales. Lo mejor de todo es que son muy accesibles y se pueden preparar de muchas formas: en sopas, cremas, ensaladas, guisados y emparedados.

3. Aceite de oliva

No nos vamos a cansar nunca de hablar sobre las inigualables propiedades del aceite de oliva, no en vano es el ingrediente base en la dieta mediterránea; considerada el estilo de vida más saludable y con mejores beneficios para la salud. No tengas miedo de agregarlo en todas tus cenas, siempre será un acierto ya que se relaciona con bondades para acelerar el metabolismo, previene enfermedades cardiovasculares, combate la diabetes, mejora el funcionamiento cognitivo, combate la artritis y promueve la buena salud intestinal. Su contenido en grasas saludables, antioxidantes y compuestos inflamatorios hacen que sea un gran complemento para la pérdida de peso. Sus usos y versatilidad son inmensos, literal puedes agregarlo en todos los platillos.

4. Pasta

Aunque no lo creas la pasta es un extraordinario alimento para consumir en las noches, siempre y cuando mantengas a lo largo del día una alimentación equilibrada y optes por las variantes integrales. La pasta elaborada con harinas de grano entero se caracteriza por su contenido en fibra, ya que conserva la cáscara de los cereales y pone a trabajar al sistema intestinal, lo cual se relaciona con una mejor eliminación de toxinas y desechos. Es un alimento saciante y reconfortante para consumir en la noche, que aporta hidratos de carbono de lenta absorción y se relaciona con beneficios para reducir el riesgo de padecer obesidad y grasa abdominal. Procura prepararla con abundantes vegetales y condimentar con aceite de oliva, evita las salsas pesadas y grasosas.

5. Salmón

Entre los consejos infalibles de diversos especialistas en nutrición y medicina, se encuentra asegurar el consumo de 2 a 3 veces por semana de pescados azules. Tal es el caso del salmón que es uno de los pescados más deliciosos, se caracteriza por su alto contenido en proteínas de alto valor biológico y grasas saludables, como los ácidos grasos omega 3. Es un alimento perfecto para cenar rico y generoso, a la vez se combina a la perfección con todo tipo de vegetales, semillas y frutos secos. Es un gran aliado de la salud cardiovascular, su bajo contenido en calorías beneficia el adelgazamiento y reduce los altos niveles de colesterol. Acompáñalo con vegetales a la parrilla, una rica ensalada, frutos secos o legumbres.