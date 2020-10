Un muerto y un herido: atroces apuñalamientos en el Metro de Nueva York

Un hombre fue cortado en el cuello con una navaja durante una pelea en una estación del Metro en Manhattan la madrugada de ayer.

La víctima de 35 años discutió en el andén de la estación 34th Street-Herald Square poco antes del cierre nocturno de la 1 a.m. Por razones no divulgadas, su rival lo cortó en el lado izquierdo del cuello y huyó, dijeron las autoridades.

El hombre no identificado fue trasladado a NYC Health + Hospitals / Bellevue en condición estable. Su atacante, que según fuentes policiales podría ser un indigente, sigue prófugo.

Previamente, el sábado un joven de 20 años murió apuñalado dentro de la estación Chambers Street/Brooklyn Bridge, del Bajo Manhattan, cerca del Ayuntamiento.

El ataque se desarrolló justo antes de las 3 p.m. en la plataforma del tren J/Z en dirección norte, donde la víctima había estado discutiendo con un hombre.

La disputa se volvió física y la víctima fue apuñalada “varias veces en las piernas”, según una portavoz de la policía de Nueva York. El atacante se escapó, dejando una escena dantesca de sangre, reportó New York Post.

La víctima fue trasladada de urgencia al Beekman Downtown Hospital, donde fue declarado muerto. La policía describió al sospechoso como de unos 40 años, con cabello rubio, vestido con una sudadera marrón y blue jeans.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A man was fatally stabbed on a subway platform.

Remember, Democrats said they didn't want police on our subways.https://t.co/D6ArApfi7W

— Candice Giove (@candicegiove) October 4, 2020