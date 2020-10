Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Una combinación de actividades digitales y al aire libre

Concierto de Louie Vega

La serie From de Ford es un programa que revisita las presentaciones pasadas que tuvieron lugar en el escenario del teatro Ford y que fueron capturadas para transmitirse en la estación angelina LA36. Cada programa incluye una selección de tomas de archivo con una presentación por parte de los artistas, que ofrecen una nueva visión sobre su trabajo.

Esta semana la serie presenta en concierto a Louie Vega, a quien se atribuye haber ayudado a crear y a establecer el jazz latino conocido como soulful. El artista, con base en Nueva York, también es una leyenda del baile, además de productor y DJ. Actuará con su banda E.O.L. Soulfrito, que ofreció un concierto en el Ford en 2018 en el que se conmemoraban los 15 años de la plataforma de mercadeo de música Fusicology. Hoy, 6:30 pm, hora del Pacífico. Detalles theford.com.

Mariachi USA en línea

Este año, como sucedió con miles de eventos alrededor del mundo, se canceló el Mariachi USA, uno de los festivales de este género musical con más tradición de Estados Unidos. Sin embargo, su edición 31 en esta ocasión será virtual, a través de Youtube y para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Para este 2020, el festival no solo se transmitirá en línea, sino que será gratuito, El concierto, apto para toda la familia, durará dos horas y contará con la actuación de agrupaciones como Mariachi Divas, Mariachi Los Reyes, Mariachi Lindas Mexicanas, Mariachi Los Toros y Mariachi Nueva Mujer 2000. De Guadalajara, México, estará el Mariachi Nuevo Tecalitlán; de McAllen, Texas el Mariachi Arrieros de Valle y de Nevada el Mariachi Tapatío. Las presentaciones especiales estarán a cargo de Lupita Infante, Yafet Salgado, Mateo López y Mi Tierra Ballet Folklórico. Domingo, 5 pm, hora del Pacífico. Gratis. Informes mariachiusa.com.

Nuevo jardín en el museo Huntington

Luego de muchos años de planeación y de trabajos de remodelación, finalmente abrirá sus puertas al público el Chinese Garden del Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino). Esta apertura, que se tuvo que retrasar cinco meses debido a la pandemia, significa la inauguración de uno de los jardines chinos de estilo clásico más grandes del mundo.

Esta monumental obra, que incluyó la participación de importantes firmas de creadores de China, se amplió 11.5 acres, con nuevos paisajes, pabellones y otras instalaciones. Con esta fase final ya terminada, el jardín se extendió de su 3.5 acres originales a 15 acres. Ahora incluye intrincados senderos, patios y una torre para estudiar las estrellas. También alberga espacios interiores que abrirán posteriormente, entre ellos una nueva galería de arte, un estudio y un restaurante. La exhibición inaugural será “A Garden of Words: The Calligraphy of Liu Fang Yuan”, programada para mayo de 2021. Es necesario hacer reservación previa para visitar el jardín. Más informes en huntington.org.

Mes de la Herencia con danza

El Music Center celebrará el Mes de la Herencia Hispana con una presentación especial del Ballet Hispánico. Bajo el programa Music Center Offstage, la plataforma digital de esta institución, ofrece una programación nueva y curada, incluyendo la comisión y presentación de trabajos originales.

El programa de esta ocasión presenta Inside Look: Ballet Hispánico at 50, que integra el repertorio de la compañía, incluyendo las piezas “Línea Recta”, “Tiburones”, “Con brazos abiertos” y “Club Havana”. Habrá comentarios y charlas con los miembros de la compañía, en donde se explorará y proveerán puntos de vista acerca de la coreografía, historia de la danza en Latinoamérica, música y cultura, y como bonus, una lección de baile merengue. Gratis. Lunes, 7:30 pm, hora del Pacífico. Informes musiccenter.org.

Rock con guitarras

Rodrigo y Gabriela, la pareja que ha dado un nuevo significado al rock con tan solo sus guitarras acústicas, serán parte de SummerStage Anywhere, la serie de conciertos neoyorquina que cada año presenta en su evento al aire libre alrededor de cien artistas en más de 15 parques alrededor de todos los distritos.

Los músicos mexicanos, cuyo estilo está inspirado en sonidos del flamenco, el rock y el heavy metal, han viajado por muchos lugares del mundo y en 2010 tocaron en la Casa Blanca para el entonces presidente Barack Obama. En enero, su álbum “Mettavolution” ganó un Grammy en la categoría de Mejor álbum instrumental contemporáneo. Gratis. Martes 5 pm, horario del Este. Informes summerstage.org.

Festival en Casa

Este fin de semana la revista People en Español será la anfitriona del Festival en Casa, que en esta ocasión, debido a la pandemia, será de forma virtual. El evento servirá para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y reunirá a varias generaciones de latinos durante dos días de celebración.

Participarán artistas como Gloria Estefan, Julissa Calderón, Elizabeth Gutiérrez, Gian Marco y Aymee Nuviola, entre muchos otros. El tema de esta ocasión es The Future Is Ours, e incluye entrevistas exclusivas, paneles de discusión, previas de shows que se estrenarán próximamente y actuaciones musicales de intérpretes de renombre. Esta edición será gratuita. Sábado y domingo de 8 a 11 pm, horario del Este. Es necesario registrarse para participar. Informes peopleenespanol.com.

Halloween en Descanso Gardens

Calabazas y más calabazas por todas partes. Así es la temporada de Halloween en Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge), que comienza este fin de semana su extravaganza que incluye despliegues con los populares frutos de temporada en las secciones más visitadas de este lugar.