Judíos ortodoxos protestan en Brooklyn contra medidas para frenar el coronavirus

Cientos de miembros de la comunidad judía ortodoxa salieron a las calles de Brooklyn anoche en una nueva protesta contra las restricciones anunciadas por el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio para frenar los rebrotes de COVID-19.

Miembros de la comunidad ortodoxa de Borough Park protestaron a lo largo de Kingston Avenue por el impacto de las restricciones en los lugares de culto. Al menos un incendio de basura se inició en medio de la calle.

“Su retórica en los últimos días ha sido irresponsable y peyorativa, particularmente para una comunidad de sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, para quienes su lenguaje recordaba los ataques verbales pasados ​​contra comunidades judías”, se lee en una declaración contra Cuomo firmada por el senador estatal Simcha Felder, el asambleísta estatal Simcha Eichenstein y los concejales Kalman Yeger y Chaim Deutsch.

“La elección del gobernador Cuomo de destacar a un grupo religioso en particular, con una presentación de diapositivas de fotos para resaltar su punto, fue indignante”, se quejaron.

Varios periodistas y vecinos judíos fueron atacados por la multitud. New York Post identificó a las víctimas como Jacob Kornbluh, Bruce Schaff y Berish Getz.

Kornbluh dijo que los manifestantes le gritaron que era un “nazi” y “Hitler” mientras lo perseguían durante la segunda noche de disturbios por los intentos del gobierno local de detener los crecientes casos de COVID-19 en una amplia franja de Brooklyn.

También se tocó música a todo volumen mientras cientos de personas, muchas sin máscaras, bailaban en las calles, detalló Fox News.

Las restricciones anunciadas por Cuomo estaban dirigidas a los “puntos críticos de COVID-19” en los condados de Brooklyn, Queens, Broome, Orange y Rockland. Permanecerán en vigor durante 14 días e implican limitar el acceso a los lugares de culto en las zonas afectadas.

“Nuestra estrategia es aplastar el racimo y detener la propagación, y estamos anunciando una iniciativa especial para hacer precisamente eso”, justificó Cuomo.

🇺🇸✡️ — HAPPENING NOW: Orthodox Jews with @realDonaldTrump flags dance to music on the streets of Brooklyn in protest of New York Gov. Cuomo’s partial synagogue closures and singling out the Jewish community.

— Belaaz (@TheBelaaz) October 8, 2020