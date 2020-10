Muere a los 91 años ‘Whitey’ Ford, legendario pitcher de los Yankees de Nueva York

El mundo del béisbol está de luto, pues este viernes se ha dado a conocer el sensible fallecimiento de Edward Charles ‘Whitey’ Ford, leyenda de la MLB y considerado por muchos como el mejor pitcher en la historia de los Yankees de Nueva York.

De acuerdo a informes de TMZ, Ford falleció el jueves en su casa en Nueva York y hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Tras el suceso, los Yankees lanzaron un breve comunicado en sus redes sociales, en el que lamentaron el deceso de quien fue uno de los más grandes lanzadores del equipo.

The Yankees are incredibly saddened to learn of the passing of Hall of Famer Whitey Ford. Whitey spent his entire 16-year career as a Yankee. A 6x WS Champion and 10x All-Star, The Chairman of the Board was one of the best lefties to ever toe the rubber. He will be deeply missed. pic.twitter.com/2KDi4V9SeA

— New York Yankees (@Yankees) October 9, 2020