Donald Trump se autoinvita a lanzar la primera bola en un juego de los Yankees y después cancela

El pasado jueves se llevó a cabo el primer juego de la temporada 2020 de la MLB entre los Washington Nationals y New York Yankees, el cual contó con la presencia de Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, para hacer el primer lanzamiento, el cual fue terrible. Parece que la presencia de Fauci en el juego inaugural de la temporada puso celoso a Donald Trump, a tal grado de autoinvitarse a lanzar la primera bola en un juego de los Yankees.

De acuerdo a información de The New York Times, una hora antes de que iniciara el encuentro inaugural, Trump declaró que él lanzaría la primera bola en un partido de los Yankees y que lo haría el 15 de agosto. Sin embargo, el Presidente de los Estados Unidos NO había sido invitado por el equipo neoyorquino, se acababa de invitar solo.

Tras la autoinvitación, la Casa Blanca se puso en contacto con los Yankees para informarles que Trump haría el primer lanzamiento en el juego del 15 de agosto, pero en un extraño giro, dos días después, Donald canceló su participación en el partido mediante un tweet.

Because of my strong focus on the China Virus, including scheduled meetings on Vaccines, our economy and much else, I won’t be able to be in New York to throw out the opening pitch for the @Yankees on August 15th. We will make it later in the season!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020