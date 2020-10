Gran jurado procesa a hispano por homicidio de su pareja dominicana apuñalada en Queens

Carmelo Mendoza fue acusado de apuñalar brutalmente a muerte a su pareja dominicana Yaqueline Collado, mientras la hija de la mujer miraba con horror en su apartamento en Jackson Heights (NYC), anunciaron los fiscales el jueves.

Collado (45), dueña de un salón de belleza en Elmhurst, recibió más de 27 puñaladas en el pecho, cuello y torso el pasado 3 de julio. Mendoza (41) fue procesado el jueves luego de que un gran jurado del condado Queens presentara una acusación formal por homicidio y posesión criminal de un arma.

“Éste es el peor resultado de la violencia doméstica, una discusión que se tornó violenta y mortal. El acusado supuestamente apuñaló a su esposa más de dos docenas de veces, mientras la hija de 19 años de la víctima intentó en vano detener el brutal ataque. El acusado será responsable de sus supuestas acciones”, dijo la fiscal de distrito Melinda Katz en un comunicado.

Mendoza tiene fijada su fecha de regreso a la corte el 17 de noviembre. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 25 años de prisión, reseñó NBC News.

No está claro qué motivó la discusión la madrugada del 3 de julio. En algún momento, Collado le dijo a su hija adolescente que se fuera del apartamento en 34th Road para salvar su vida.

“Me estoy muriendo, ¡vete!”, la madre supuestamente le gritó en español a su hija no identificada, quien luego salió corriendo y comenzó a golpear frenéticamente las puertas de sus vecinos, pidiendo ayuda. La joven, cuya propia pierna fue cortada cuando trató de intervenir, también llamó a su novio y luego al 911.

Los oficiales que respondieron encontraron a Mendoza herido desplomado sobre Collado, en un charco de sangre y cerca de un cuchillo de cocina. Ambos fueron trasladados a un hospital de Queens, donde Collado fue declarada muerta y Mendoza fue tratado por laceraciones autoinfligidas en su abdomen.

En un caso parecido, el mes pasado la dominicana Ivette Villar también murió apuñalada en su hogar en Queens por su esposo, quien luego amenazó con suicidarse.

El mismo destino fatal tuvo en ese condado el año pasado la también dominicana Carmen Iris Santiago, atacada por su esposo ex convicto, del que estaba separada, en el salón de uñas donde trabajaba.

Salon owner Yaqueline Collado, with her dying breaths, told her bleeding daughter to flee the Jackson Heights apt.

"The defendant allegedly stabbed the victim to death in front of the woman’s daughter,” Queens DA @MelindaKatz said of the "despicable" act.https://t.co/jrmtFehe2V

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 8, 2020