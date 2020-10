VIDEO: Sujeto avienta a latino a las vías del Subway en Manhattan

El NYPD dio a conocer un video donde se ve a un sujeto empujar a un latino a las vías del tren en la estación de la calle 59 y Columbus Circle, en Manhattan.

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre a las 5:36 a.m., pero las imágenes fueron recientemente liberadas.

La víctima es Raphael Mejías, de 25 años, quien esperaba el tren A en dirección sur en Columbus Circle, según The New York Post.

Tras el ataque, el agresor se detiene unos segundos antes de desaparecer de la cámara que captó el momento.

🚨WANTED for ASSAULT: On 9/24 at 5:36 AM, inside of the 59th St & Columbus Circle subway station, a 30-year old victim was waiting for a train when and unknown individual approached the victim & pushed him on the train tracks. Have info? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS (8477). pic.twitter.com/h5DtQXnav8

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 11, 2020