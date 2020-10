Dr. Fauci alerta del peligro por COVID-19 en mítines de Trump y rechaza que usen su imagen en campaña

El Dr. Anthony Fauci dejó dos aspectos claros a la campaña del presidente Donald Trump: hay un alto riesgo de contagios en los mítines del presidente y rechaza que utilicen su imagen en los anuncios para la reelección.

“Sabemos que eso es buscar problemas cuando haces eso”, dijo Fauci en CNN al referirse a los eventos masivos electorales, como el ocurrido en Florida.” Hemos visto que cuando tienes situaciones de entornos congregados donde hay muchas personas sin máscaras, los datos hablan por sí mismos”.

El director de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, quien forma parte del Equipo Especial de la Casa Blanca contra la pandemia de coronavirus, criticó la decisión del presidente Trump de organizar eventos masivos.

“Ahora es un momento aún peor para hacer eso”, expresó, al tiempo que apuntó sobre el incremento de casos en el país. “Va en la dirección equivocada en este momento, así que si hay algo que deberíamos estar haciendo, deberíamos redoblar la implementación de las medidas de salud pública de las que hemos estado hablando durante tanto tiempo, que mantienen la distancia, sin multitudes, uso de máscaras, lavarse las manos, hacer cosas afuera en lugar de adentro”.

El experto advirtió que la época de frío es particularmente preocupante en cuanto a los casos, los cuales han ido aumentando conforme avanza el otoño, manteniéndose por encima de los 40,000 casos diarios y un incremento en hospitalizaciones y muertes.

El presidente Trump cuestionó los dichos de Fauci y afirmó haber evitado dos millones de muertes.

“De hecho, el brazo de lanzamiento de Tony es mucho más preciso que sus pronósticos”, dijo el mandatario en referencia a la participación del Dr. Fauci en un criticado lanzamiento de apertura para Día Inaugural de las Grandes Ligas en julio.

Actually, Tony’s pitching arm is far more accurate than his prognostications. “No problem, no masks”. WHO no longer likes Lockdowns – just came out against. Trump was right. We saved 2,000,000 USA lives!!! https://t.co/YyLyCsbZ7a

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020