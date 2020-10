Casa Blanca bloquea entrevistas a Dr. Fauci luego de calificar evento de Trump como “súper esparcidor” de coronavirus

Debido a sus esfuerzos de luchar contra la desinformación que genera el Gobierno del presidente Donald Trump sobre coronavirus, el Dr. Anthony Fauci fue bloqueado por la Casa Blanca.

“Esperábamos hablar con el Dr. Fauci sobre el brote de contagios en la Casa Blanca y en todo el país”, dijo el presentador Jon Karl en ABC News, pero indicó que las autoridades federales no lo dejaron. “Estaba más que dispuesto a unirse a nosotros, pero la Casa Blanca no le permitió a la audiencia escuchar al principal experto del país en coronavirus”.

El Dr. Fauci dijo el viernes pasado que el evento de la Casa Blanca para presentar la nominación a la Corte Suprema de Amy Coney Garrett fue un “súper esparcidor” de coronavirus, debido a que no se manejó la distancia social y la mayoría de los asistentes acudió sin máscara.

“De hecho, (el Gobierno federal) no permitiría que ninguno de los expertos médicos del propio grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente apareciera en este programa”, acusó Karl.

Jon Karl opens This Week by saying the White House blocked Fauci and all federal government medical experts from appearing on the show pic.twitter.com/KOhsgPW2Qh

— Aaron Rupar (@atrupar) October 11, 2020