VIDEO: Trump causa furor entre sus seguidores al bailar ‘YMCA’ en Florida

El presidente Donald Trump ha estado tan feliz en los últimos días que no pensó dos veces aventarse unos pasos de baile en Florida.

Aunque sus movimientos fueron limitados y hubo un intento de seguir la música de YMCA, el mandatario causó furor entre sus seguidores, la mayoría sin máscara y sin distancia social, en un evento de campaña.

El video fue compartido por varios medios conservadores y por el asesor de campaña del republicano, Boris Epshteyn, quien destacó que el mandatario haya “triunfado”.

Un seguidor compartió otro ángulo del mandatario de espalda, frente a una multitud con poca seguridad ante coronavirus.

“Trump bailando #YMCA. Estoy a bordo con esto”, dijo Oskar Arnarson.

Trump dancing to #YMCA . I'm on board with this. pic.twitter.com/dJAY8eia67

Por supuesto hubo críticas al mandatario y algunos usuarios señalaron que el presidente “baila encima” de más de 215,000 muertos por la pandemia.

I don't give a fuck that Donald Trump was dancing. I do give a fuck that he was dancing on top of 215,000 graves

— Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) October 13, 2020