Aylín Mujica fingió secuestro exprés para tomar un trabajo en Telemundo: Daniel Bisogno

Destapan contradicciones y evidencias que tiran su versión

Al mediodía del martes, Aylín Mujica sorprendió relatando que vivió un secuestro exprés en su reciente visita a México.

“Pensé que me iban a matar”, narró a Suelta la Sopa de Telemundo. La cubana dijo un conductor de taxi le amenazó con un cuchillo entre las piernas y le robó.

Ahora, el productor del “Cuarentenorio Cómico”, Alejandro Gou, y el conductor de “Ventaneando”, Daniel Bisogno, sugirieron que todo es una mentira de Aylín para desvincularse de la obra de teatro en la que comenzó a participar en México.

“Aquí en ‘Ventaneando’ sacamos una nota de un secuestro exprés que Aylín denunció en ‘Suelta La Sopa'”, dijo el polémico conductor mexicano.

“Yo dije que no coincidían los horarios, pero que le iba a preguntar”, expresó Bisogno, compañero de Aylín en la puesta en escena.

“Nos enteramos que tenía que salir de domingo a lunes cuando sale a Miami, donde radica, ya desde ahí vino la primera mentira… nos enteramos que al parecer sufrió un secuestro exprés a las 4 am y su vuelo salía a las 6 am”, explicó.

“Dijo que salió en un vuelo diferente… como si los ladrones le dijeran, ten tu pasaporte y vete”, agregó con sospecha Bisogno.

“Aylín Mujica fingió esto”, dijo contundente el presentador.

Alejandro Gou, habló sobre el papel de Doña Inés, que interpretaba Aylín Mujica.

“Hablé con ella y lo que me contó fue espantoso… me dijo que a su papá le había quitado el pasaporte, que su seguridad estaba primero, también me dijo que necesitaba dos semanas, que tomaría un trabajo en Telemundo, que el presidente le ofreció un trabajo porque la vio nerviosa”.

Alejandro Gou no cree en el supuesto secuestro exprés de Aylín Mujica y aclara todo lo que ella relató. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/KA386lJG9E — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 14, 2020

“Comencé a sospechar, porque con la saña que la asaltaron… pero no le quitan el pasaporte y el celular”.

“No quiera hacer denuncia, el sector donde tomó el taxi, está en museo Soumaya, hay miles de cámaras para mirar en qué auto se subió. No tengo porque poner en duda sus palabras… espero que no haya sido cierto.

“No se me hace justo, no tengo las pruebas en las manos, pero mi suspicacias me dicen que no pasó”, concluyó.

Gou dijo que despidió de común acuerdo a Aylín, porque se contradijo y no puede faltar dos semanas.

