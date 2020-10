Eugenio Derbez recordó su doloroso debut en EE. UU., con una hemorragia interna

La búsqueda del sueño americano no fue nada fácil

Aunque hoy por hoy ha logrado consolidar su carrera en Hollywood, Eugenio Derbez asegura que el camino que ha enfrentado luego de decidir mudarse a Estados Unidos no ha sido nada sencillo y confiesa que cuando iba a hacer su primera presentación se sentía tan nervioso que incluso fue a parar al hospital.

El comediante realizó un video en vivo en Instagram con la periodista Luz María Doria y ahí le comentó que tras ofrecer una plática en inglés comenzó a sentirse mal y llamó a emergencias para que lo atendieran y reveló que el estrés se combinó con el hecho de que llevaba más de un día sin comer absolutamente nada.

“Salgo a dar mi primer show en inglés, de memoria. No había comido porque venía de México de grabar, no había desayunado, no había comido, y por estar ensayando no me dio tiempo de cenar. Al terminar la función me voy a comer con mis compañeros a un lugar de sushi. No me gusta la comida cruda, así que no comí nada”, dijo Eugenio.

“Al día siguiente me despierto en la mañana, y en cuanto ya me levanto de la cama me empiezo a sentir muy mareado y siento que me voy a desmayar. Y claro, era porque no había comido nada en no sé cuantas horas, más el estrés de la noche y resulta que tenía una hemorragia interna de gastritis”, añadió.

Para finalizar, el humorista reveló que una vez en el hospital las cosas se empezaron a complicar al grado de que los médicos estuvieron a punto de revivirlo utilizando una máquina de electroshocks, pero afortunadamente recobró la conciencia justo a tiempo e incluso decidió dar su segunda presentación en vivo horas después.

