Suben a 5 las latinas muertas en incendio en Nueva Jersey: falleció madre hospitalizada

Merlin Vásquez (36), madre de dos de las menores fallecidas en el incendio del 5 de octubre en Elizabeth (Nueva Jersey), murió tras permanecer hospitalizado en estado crítico.

Con su muerte, anunciada ayer, se elevan a cinco las víctimas del voraz incendio, todas de origen salvadoreño: las hermanitas Daniela (8) y Paola Márquez (10), hijas de Vásquez. También la niña Elizabeth Correa (11) y la señora Cándida Martínez de Reyes (41), quién dejó huérfanos a cuatro hijos.

El fuego aparentemente comenzó en un negocio de la planta baja y se extendió rápidamente a una tienda de muebles en el segundo piso, donde estaban las cinco víctimas. Por ser también un edificio residencial, 24 personas quedaron sin hogar.

La causa del incendio sigue bajo investigación, pero las autoridades han dicho que pudo haber comenzado en una máquina de refrescos en el negocio de la planta baja, detalló Pix11.

También se ha denunciado que no había escalera de incendios en el segundo piso y que las víctimas intentaron abrir una puerta trasera, pero una puerta de hierro bloqueaba la salida. Las tres familias enlutadas han pedido una investigación.

Se han establecido tres páginas en GoFundMe para ayudar a las familias Márquez Vásquez, Martínez y Correa.

Los muebles en una tienda y otros materiales ayudaron a alimentar las llamas, dijo el director de bomberos de Elizabeth, Patrick Byrnes. También había un negocio de artículos para fiestas que contenía tanques de helio. Un testigo afirmó que escuchó pequeñas “explosiones” desde ese establecimiento.

