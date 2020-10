Coca-Cola le dice adiós a Tab, su primer bebida dietética surgida en los setenta

Es el fin de una era, Tab, la primera bebida dietética de Coca-Cola desaparecerá a finales de este año debido a que los consumidores están dejando de comprarla y se están centrando en las bebidas más populares de la marca.

El objetivo de la compañía es impulsar el impacto y el crecimiento, “se trata de decidir cuáles de nuestras marcas son las merecedoras de nuestras inversiones y recursos para identificar aquellos productos que están perdiendo relevancia y que por lo tanto deben de salir de nuestra cartera”, dijo Cath Coetzer, la jefa global de innovación y operaciones de marketing de Coca-Cola en un comunicado.

Tab apareció en el año de 1963 como el primer refresco dietético de la marca que prometía cero calorías al ser endulzado con sacarina y dirigido inicialmente a las mujeres.

Con el paso de los años Tab fue superada por la Coca-Cola Light pero logró mantenerse en la preferencia de los consumidores durante casi seis décadas.

“Si no fuera por Tab, no tendríamos Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero Azúcar”, dijo en el comunicado Kerri Kopp, directora de grupo de Coca-Cola Diet Coke, Coca-Cola North America.

Las empresas de bebidas están en constante revisión de sus productos para adaptarse a los cambios y gustos de sus consumidores. Durante los últimos años las grandes compañías han introducido al mercado más productos como agua y bebidas deportivas a medida que crece la demanda por productos más saludables mientras la venta de refrescos disminuye.

Tan solo el año pasado Coca-Cola presentó su propia marca de agua, AHA, para competir con marcas como LaCroix. La compañía también decidió terminar con el agua de coco ZICO y la línea de productos Odwalla lo que le permitirá, según la compañía, centrarse en las nuevas marcas como Minute Maid y Topo Chico Hard Seltzer.

Durante los últimos dos años Coca-Cola ha estado identificando y eliminando las llamadas “marcas zombis“, los productos, sabores y empaques que no están dando resultados. En la primera mitad del año pasado Coca-Cola eliminó más de 275 productos, así lo informó su director general en julio de 2019, según una transcripción de Factset.

For a time in the 1970s, Coca-Cola introduced six variety flavors of Tab. pic.twitter.com/VPNg0tuXHA

— GBH Archives (@GBHArchives) October 16, 2020