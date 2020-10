Biden recauda $383 millones de dólares en septiembre para su campaña batiendo un nuevo récord

La campaña de Joe Biden anunció el miércoles un nuevo récord de recaudación de fondos durante el mes de septiembre, un mes en el que varios eventos impulsaron la recaudación de fondos durante la recta final de la campaña presidencial.

La cuenta de Twitter del ex vicepresidente Joe Biden subió un video diciendo que su campaña había recaudado $383 millones de dólares en septiembre.

“Es más dinero del que he recaudado en toda mi vida”, dijo Biden sobre el dinero, que según él se recaudó de 5.5 millones de donantes con una contribución media de entre $44 y 450 dólares, añadiendo que la campaña ha tenido 1.1 millones de nuevos donantes en septiembre y que ha recaudado un total de $432 millones de dólares.

