“También pensé que no existía el COVID”: El último post de un influencer, padre de tres hijos, que murió de coronavirus

Su esposa publicó emotivas fotos de la pareja con sus pequeños

Dmitriy Stuzhuk pertenecía a un grupo numeroso de personas que piensan que el SARS-CoV-2 no es más que un engaño global, pero en su última publicación en Instagram antes de perder la vida hizo una advertencia: “¡La enfermedad COVID-19 no es efímera! Y es grave”.

“También pensé que no existía el COVID (…) hasta que enfermé”, escribió en su último post el influencer, padre de tres hijos, que murió de coronavirus. Stuzhuk contaba con más de un millón de seguidores en Instagram y era reconocido por su trabajo en el mundo del fitness y el físicoculturismo. Sólo tenía 33 años.

“Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no existía el COVID, y todo esto es relativo. Hasta que enfermé. ¡LA ENFERMEDAD COVID-19 NO ES EFÍMERA! Y es grave”, escribió en su último post titulado “Coronavirus COVID día 8”.

Todo comenzó durante un viaje que realizó a Turquía donde contrajo el virus. Stuzhuk narró que una noche lo despertó la hinchazón en el cuello y el trabajo que le costaba respirar, además de un leve dolor de estómago. Ya de regreso en Kiev, Ucrania, donde vivía, y luego de sufrir tos sin temperatura, decidió hacerse una prueba de coronavirus que salió positiva.

Acudió a su hospital, pero como se encontraba en remodelación, los pacientes vivían en condiciones de escasez de comida y productos higiénicos, por lo que decidió seguir su tratamiento en casa. Los doctores lo permitieron porque su nivel de oxigenación estaba entre el 94 y el 96 por ciento, pero su salud se deterioró rápidamente.

“Dima ya no está con nosotros. Su corazón no lo pudo soportar”, escribió la modelo Sofía Stuzhuk, esposa del influencer, en su propia cuenta de Instagram al confirmar la muerte del padre de sus hijos. La también influencer con más de cinco millones de seguidores explicó que, aunque se encontraban en proceso de divorcio, la muerte de Stuzhuk no era menos dolorosa para ella.

“Por el resto de mi vida estaré agradecida contigo por nuestros tres hermosos hijos. Por toda la experiencia invaluable y por lo que me convertí estando contigo”, escribió la mujer. “Aprendí a tomar decisiones importantes contigo. Aprendí contigo a ser adulta e independiente. Me volví autosuficiente contigo. Encontré mis heridas y dolores contigo”, afirmó la modelo cuyo hijo menor tiene apenas nueve meses.

En su post, Sofía lamentó que Dmitriy no hubiera escuchado sus consejos sobre su salud y aunque admitió que su relación fue problemática, lo llama “mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de mis hijos. Eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles”.