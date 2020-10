Adolescente hispana murió baleada en El Bronx, cuatro meses después de sobrevivir a otro tiroteo

Wendolin Ortiz, joven de 19 años que murió ayer en un tiroteo en El Bronx, había sobrevivido a un incidente similar hace cuatro meses.

Ortiz fue fatalmente herida en un tiroteo ayer, poco después de las 7 a.m., dentro de un club de University Heights a lo largo de Jerome Avenue, en la esquina de North St. El jefe de detectives Rodney Harrison informó que otros hombres de 28 y 30 años también resultaron lesionados.

Ortiz fue trasladada de urgencia al Hospital St. Barnabas, donde sucumbió a sus heridas. “Éste es un club social ilegal, por lo que se supone que no debe estar abierto, punto”, enfatizó Harrison.

En total, la violencia armada dejó una docena de víctimas en toda la ciudad entre el domingo y el lunes, reportó New York Post.

Con respecto al tiroteo anterior en el que Ortiz había sobrevivido, Harrison dijo que sucedió el 20 de junio en una calle en los confines de la Comisaría 44. En total, cuatro personas fueron baleadas esa vez, acotó Pix11.

A 19-year-old woman died and two men were wounded after a gunman opened fire in the Bronx, police said.https://t.co/wfgwPqqidq

— New York Daily News (@NYDailyNews) October 19, 2020