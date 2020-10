Niño muere al caer 20 pisos desde su apartamento en Times Square

Matthew Pierre, un niño de 13 años, murió tras caer 20 pisos desde la terraza de su apartamento en Manhattan ayer, en lo que la policía está investigando como un suicidio.

El adolescente fue encontrado alrededor de las 6 a.m. del lunes yaciendo inconsciente y sin camisa en el suelo afuera de donde vivía, en 400 West 43rd St, un edificio cerca de la 9na Avenida en Hell’s Kitchen, reportó NYPD.

Apenas unos minutos antes, Pierre había estado haciendo su tarea en el balcón afuera del apartamento del piso 20 de su familia. Según las autoridades, su madre y su hermana estaban en casa en ese momento.

Fuentes de la policía de Nueva York dijeron que la caída fatal se considera un suicidio, citando escritos crípticos encontrados en la computadora del adolescente, pero la investigación continúa.

El edificio de 46 pisos es uno de los dos que componen el complejo “Manhattan Plaza”, poblado a través del programa estatal de viviendas asequibles Mitchell-Lama.

Debido en parte a su proximidad al distrito teatral, sus residentes a lo largo de los años han incluido a miembros de la comunidad del entretenimiento, como Larry David y Alicia Keys antes de la fama, acotó New York Post.

