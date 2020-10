Atrapan huyendo a República Dominicana a sospechoso en muerte de joven hispana en Nueva York

Domingo Berroa fue acusado del homicidio de Wendolin Ortiz, tras ser detenido ayer en el aeropuerto JFK de Nueva York listo para abordar un vuelo a República Dominicana.

Ortiz, adolescente de 19 años, murió baleada el lunes poco después de las 7 a.m. dentro de un club de University Heights a lo largo de Jerome Avenue, en El Bronx. Irónicamente la joven había sobrevivido a una balacera en ese mismo condado en junio.

Berroa (32), residente de Woodlawn (NYC), presuntamente disparó contra el club social clandestino, informó NYPD. Además de Ortiz, dejó a otros dos hombres heridos, de 28 y 30 años.

Según Pix11, Ortiz fue una espectadora inocente en el tiroteo del lunes, que comenzó cuando estalló una pelea entre dos personas en el bar clandestino y una de ellas sacó una pistola semiautomática y disparó. “La adolescente estaba sentada en una mesa a cierta distancia de las personas que peleaban”.

El sospechoso fue detenido en el terminal internacional 4 del aeropuerto JFK, portando un pasaje a su nombre sin retorno para República Dominicana, según fuentes policiales. No se informó si tiene la nacionalidad de ese país.

My sister’s best friend, Wendolin Ortiz died yesterday morning in a restaurant shoot out, now her single mom is left to deal with the fees. Anything helps for her funeral. https://t.co/I71ECv48W3

— xo.briannaaa (@xobriannaaa1) October 20, 2020