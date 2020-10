Dos niños hispanos mueren baleados en su hogar en Nueva Jersey

Dos hispanos menores de edad murieron tras ser alcanzados por balas perdidas que entraron a su hogar la noche del martes en Trenton, Nueva Jersey.

La policía dijo que los hermanos Gustavo (16) y Johnny Pérez (8) estaban en el segundo piso cuando comenzó el tiroteo, alrededor de las 10:30 p.m. en Mulberry Street.

“Simplemente no sabemos qué pasó. La policía está reconstruyendo todo eso, pero realmente necesitamos reunirnos como comunidad ”, dijo el alcalde Reed Gusciora.

“Exijo a mis oficiales que dejen de pasar por alto el crimen”, aseguró la directora de la policía de Trenton, Sheilah Coley.

“No hay información del sospechoso en este momento ni el motivo de los asesinatos”, dijo la Oficina del Fiscal del Condado de Mercer en un comunicado de prensa. Nadie ha sido detenido por el homicidio de los dos hermanos, reportó Pix11.

Cualquier persona con información debe llamar al (609) 989-6406 o escribir al correo electrónico mchtftips@mercercounty.org

