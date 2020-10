Melania Trump en ‘shock’ porque ‘Vogue’ puso a Beyoncé en portada; ella no ha aparecido a diferencia de Michelle Obama

En un nuevo audio se escucha a la primera dama Melania Trump sorprendida porque la revista Vogue colocó a Beyoncé en su portada de septiembre de 2018.

NBC News publicó una grabación de la examiga personal de la esposa del presidente Donald Trump, donde se escucha el tono en que la también exmodelo se expresa, incluso por la contratación de un fotógrafo negro.

En casi cuatro años como Primera Dama, Melania Trump no ha aparecido en la prestigiada revista, a diferencia de Michelle Obama, quien estuvo en tres ocasiones, incluso causó furor en su última portada donde fue fotografiada en elegantes y sensuales poses.

La portada de septiembre es la más importante de la revista y la más extensa, donde la figura central tiene amplia cobertura.

“Anna [Wintour] le dio la portada de la edición de septiembre de Vogue – completa, completa, completa, todo – a Beyoncé”, expresa Melania sorprendida en la grabación de julio de 2018.

El audio fue grabado por la también exasistente de de la Primera Dama, Stephanie Winston Wolkoff, quien escribió el libro Melania y yo.

Beyoncé for the September cover of Vogue. Photos by Tyler Mitchell, the first black photographer in the magazine’s 126-year history to 📸 the cover. pic.twitter.com/RtvSAOPr3L

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 6, 2018