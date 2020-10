Ivanka Trump anuncia demanda por avisos con su foto “Goya” en Times Square, ahora a favor de Biden

Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner amenazaron con demandar a un grupo de ex Republicanos por un par de vallas publicitarias gigantes a favor de Joe Biden colocadas en Times Square (NYC), criticando la respuesta de asesores de Donald Trump a la crisis del coronavirus.

Los anuncios, lanzados el jueves por The Lincoln Project, muestran a una Ivanka sonriente señalando el número de muertos por coronavirus en Nueva York y EE.UU.

La imagen de la hija y asesora del presidente parece haber sido editada de una foto que ella tuiteó en julio, en la que sostenía y señalaba una lata de frijoles negros de la marca Goya, comentó New York Post.

Kushner, en una valla publicitaria separada al lado de la de su esposa Ivanka, aparece junto a bolsas para cadáveres y una cita que dice: “[Los neoyorquinos] van a sufrir y ese es su problema”. La cita se atribuye a un artículo de la revista Vanity Fair del 17 de septiembre.

El Proyecto Lincoln, un comité de acción política anti-Trump formado por ex Republicanos, tuiteó el viernes la carta que recibió del abogado Marc Kasowitz.

La carta amenaza con demandarlos a menos que elimine “inmediatamente” los anuncios, calificando las vallas publicitarias como “falsas, maliciosas y difamatorias”.

“Por supuesto, el Sr. Kushner nunca hizo una declaración de ese tipo, la Sra. Trump nunca hizo ningún gesto de ese tipo, y las declaraciones del Proyecto Lincoln de que lo hicieron son un libelo indignante y vergonzoso”, escribió Kasowitz.

“Si estos anuncios publicitarios no se eliminan de inmediato, demandaremos por lo que sin duda serán enormes daños compensatorios y punitivos”, continuó la misiva.

Al compartir la carta en Twitter, el Proyecto Lincoln dijo que su propia respuesta legal estaba pendiente.

Más tarde ayer mismo, el comité político respondió: “No es sorprendente que una administración que nunca ha tenido en cuenta o comprensión de nuestra Constitución intente pisotear nuestros derechos de la primera enmienda“, sobre la libertad de expresión. “Pero tenemos la plena intención de hacer que esta lección de educación cívica sea lo más dolorosa posible”.

If it’s Goya, it has to be good. Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

Huh, weird how Jared didn’t sue when that quote was attributed to him in a magazine: https://t.co/LMNw8JYbI4

— Mike Billips (@mbillips) October 24, 2020