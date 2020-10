Estados Unidos supera récord de contagios semanales de coronavirus

El coronavirus sigue su arremetida en Estados Unidos a nueve días de las elecciones presidenciales.

El país rompió el récord del promedio de contagios semanales con 68,954. La marca anterior era de 66,844, la cual fue registrada en la semana terminada el 23 de julio, según datos de The COVID Tracking Project.

Today, the U.S. set a new record for new cases averaged over a 7-day period: 68,954. The previous high was 66,844, set on July 23. pic.twitter.com/eUcX9SHvN8

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) October 25, 2020