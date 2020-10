Michael Jordan presenta zapatillas inspiradas en la tradición mexicana del Día de Muertos

A través de su marca Jordan Brand, en colaboración con Nike, Michael Jordan presentó el calzado deportivo con el que pretende rendirle un tributo a la celebración mexicana más famosa en el mundo: el Día de Muertos.

“Para celebrar la cultura mexicana y el Día de Muertos, Air Jordan 1 honra el pasado y empodera a los movimientos culturales que están dando forma al futuro“, escribió Jordan en la publicación de redes sociales en la que mostró la primera foto de las zapatillas.

En la imagen se aprecia una zapatilla especial de su clásico modelo Air Jordan 1, diseñada en color blanco, morado y amarillo, que hace alusión a las ofrendas mexicanas, donde no faltan el papel picado y la flor de cempasúchil.

Para Mi Familia.

To celebrate Mexican culture, the Día de Muertos AJI honors the past and empowers cultural movements that are shaping the future.

— Jordan (@Jumpman23) October 23, 2020