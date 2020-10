“Curan” a niña de su adicción a los nuggets de pollo a través de hipnosis

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jessica Jones es una niña de 6 años y que radica en Saint Helens, una ciudad de Inglaterra, y cuya madre de nombre Lesley ha tenido que batallar mucho con ella por el tema de la alimentación, ya que a la menor solo le gustaba comer nuggets de pollo.

Según Lesley, su hija comenzó a rechazar todo tipo de alimentos desde que era una bebé, lo cual no solo mermó el crecimiento y desarrollo de la niña, sino también la vida de la familia, ya que salir de casa era una completa pesadilla pues ella no comía nada si no había nuggets.

De hecho, la madre recordó como Jessica pasó prácticamente una semana sin comer nada durante su último viaje realizado a Turquía, por lo que a su regreso, buscó a un experto en nutrición, quien solo le indicó que su pequeña era “quisquillosa” y que esto seguramente lo superaría conforme fuera creciendo.

“Como madre, no me lo creí, porque veía el miedo en sus ojos cuando tenía comida nueva frente a ella. Perseveramos, pero ella no estaba probando nada nuevo en absoluto”, indicó la mujer.

Así que desesperada, recurrió a un hipnoterapeuta cognitivo conductual llamado David Kilmurry, quien explicó que Jessica tenía un trastorno alimenticio que podía curarse si la niña era hipnotizada.

La pequeña fue sometida a sesiones de hipnosis y según la madre, esto ha ayudado a que su hija ya no coma solo nuggets y lleve una dieta equilibrada.