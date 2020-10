Hay cinco detenidos: La policía arrestó a sospechosos por el homicidio del portero Senzo Meyiwa

Seis años después del asesinato del capitán de la selección sudafricana de fútbol, el portero Senzo Meyiwa, el ministerio de seguridad de Sudáfrica anunció la detención de los cinco sospechosos que participaron en el crimen.

Los arrestos se realizaron la mañana del lunes pasado en las provincias sudafricanas de Gauteng (centro) y de KwaZulu-Natal (este). Se cree que uno de los detenidos es quien disparó el arma de fuego que acabó con la vida del guardameta nacional.

“El Servicio de Policía de Sudáfrica y el equipo fiscal tienen confianza en que tienen un caso indiscutible contra los cinco sospechosos”, explicó Bheki Cele, el ministro de seguridad que ofreció una conferencia de prensa tras el operativo, aunque aclaró que no podían dar mucha información sobre el caso: “En este punto no podemos desvelar ninguna información más, dado que las investigaciones están aún en curso y no se pueden descartar más detenciones“, agregó.

Lo que sucedió aquel fatídico día de octubre del 2014 fue que hombres armados irrumpieron en la casa de su novia, la cantante Kelly Khumalo, ubicada en el barrio de Vosloorus del East Rand de Johannesburgo, con la intención de robar; sin embargo, Meyiwa intervino para intentar proteger a su novia y recibió una bala que marcó su final.

Al momento de su deceso, el guardameta tenía 30 años de edad sumaba un año como arquero de la selección de Sudáfrica, con la que no sólo se había ganado la titularidad, sino también la capitanía.

