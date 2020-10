Pareja muere a balazos: homicidio suicidio en la calle y a plena luz en Manhattan por divorcio

Un hombre mató a tiros a una mujer, que se cree era su esposa, y luego se suicidó con la misma arma ayer en una calle del Bajo Manhattan, según fuentes policiales.

El atacante de 46 años identificado como Xin Yu, le disparó a la mujer dos veces en la cabeza y luego a sí mismo también a la cabeza, en la acera de las calles Morris y Greenwich en el Distrito Financiero, alrededor de las 9:20 a.m. del lunes, dijeron las autoridades.

La mujer, Min Ai de 40 años, fue declarada muerta en la escena y el hombre fue trasladado de urgencia al NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital, donde sucumbió a sus heridas unos 15 minutos después.

“Sonó como un choque, como un ruido violento”, dijo al New York Post Mike Lipstein, un contador de 62 años que trabaja en el edificio adyacente.

El residente Oliver Thordarson, de 57 años, dijo que los crímenes violentos eran una rareza en el vecindario hasta hace poco. “Pero en estos tiempos económicos, ha habido un aumento. Ha habido incidentes de exhibición de armas en el vecindario, por lo que realmente no salimos tarde en la noche”.

En la escena se recuperaron tres casquillos de proyectil y una Glock de 9 mm, dijeron fuentes policiales. No se supo de inmediato qué llevó a Yu a disparar en plena calle. Según versiones, la mujer quería divorciarse.

A 40-year-old woman shot dead by her husband in Manhattan’s Financial District told a man she was dating she wanted a divorce from her mentally ill spouse, police sources said.

He was carrying their marriage certificate when he shot her.https://t.co/8XUY0n2LkO

— New York Daily News (@NYDailyNews) October 27, 2020