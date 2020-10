Policía fuera de servicio controló balacera mientras hacía compras en Queens; anciano detenido y joven herido

Jason Maharaj, un agente NYPD que estaba fuera de servicio como cliente en una tienda de comida en Queens (NYC), controló a un anciano armado que le había disparado a otra persona.

Maharaj, quien tiene dos años en NYPD y está asignado a la Comisaría 77, desarmó al anciano de 63 años hasta que llegaron refuerzos.

El oficial, que estaba dentro de una tienda en 137-02 Cross Bay Boulevard en Jamaica, se puso en acción cuando el hombre supuestamente le disparó a un cliente allí alrededor de las 6:15 p.m., dijeron las autoridades.

El sospechoso, que se cree que es un hombre sin hogar, inicialmente estaba causando una conmoción dentro de la tienda antes de ser escoltado hasta afuera, dijeron las fuentes.

Regresó poco después y disparó un arma contra la tienda, hiriendo a un cliente de 26 años. Maharaj estaba allí, salió corriendo y abordó al presunto tirador, arrebatándole el arma.

El sospechoso no identificado fue detenido y la policía recuperó una pistola Colt .45 en el lugar. La víctima fue trasladada al Hospital de Jamaica en condición estable, reportó New York Post.

“Fuera de servicion pero siempre alerta”, escribió NYPD en su cuenta oficial de Twitter para alabar las acciones de Maharaj.

Off-duty but always vigilant.

Tonight, off-duty Police Officer Maharaj from the @NYPD77Pct was in a deli in Queens when a suspect started shooting at a customer. The officer quickly sprang into action, tackled the suspect, disarmed him & held him until uniform officers arrived. pic.twitter.com/GRMxZpmbZT

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 27, 2020