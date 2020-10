Jueza colombiana de las fotos “hot” en Instagram: “Primero hay que ser leal con uno mismo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“¿Qué está mal en ser diferente? Primero hay que ser leal con uno mismo”.

Con estas palabras la jueza colombiana Vivian Polanía defendió una vez más su derecho a exponer su personalidad libremente en redes sociales a pesar de la investigación que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en Santander lleva en su contra.

El mensaje de Polanía acompaña una de sus más recientes publicaciones en Instagram en las que se muestra alzando pesas como parte de su rutina de “Crossfit”.

En otro de los videos compartidos este miércoles, la también llamada “jueza fitness” indica: “Soy una mujer fuerte”.

La historia de Polanía alcanzó medios extranjeros luego de que dos periódicos en su país destacaran su estilo de vida y sus sugerentes fotos en el ciberespacio, algunas de las que aparece en lencería y semidesnuda.

Sus superiores alegan que pone en riesgo la administración de la Justicia y que debe cuidar su presentación personal de acuerdo al decoro que se le exige a los miembros de la Rama.

“Antes de jueza soy persona”, argumentó la jueza de Cúcuta en su defensa en una entrevista con la cadena CNN.

La magistrada añadió que una cosa es su trabajo diario impartiendo justicia y otra su derecho a publicar detalles de su vida privada.

“Yo hay algo con lo que no estoy de acuerdo: ustedes ven mi Instagram y yo no hablo nada jurídico. Porque una red social es una red social, precisamente para conocer personas. No es lo mismo el derecho a la intimidad, privacidad, al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Porque la gente dice que yo he dicho que es mi intimidad, no. Mi intimidad no porque mi página es pública, la puede ver todo el mundo. Yo veré qué subo y qué no subo”, afirmó en el intercambio con el medio estadounidense.

Polanía insistió: “Yo desde ya lo advertí: yo no pienso cambiar”.

En menos de un mes, la “influencer” ha logrado sumar más de 180,000 seguidores en su cuenta de Instagram.