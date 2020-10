El video de altercado con abogado que persigue a la jueza “hot” de Colombia, Vivian Polanía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque en sus alegaciones, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, en Colombia, no ha hecho mención del incidente de la jueza Vivian Polanía con un abogado como parte de la investigación en su contra, el tema es uno de los que ha acaparado la discusión que rodea las fotos sensuales en Instagram de la magistrada.

Polanía lleva más de un mes en el centro de la controversia pública luego de que dos medios en ese país reseñaran su estilo de vida cuando ésta se quita la toga luego de sus labores como jueza en Cúcuta.

La evaluación del comportamiento de la magistrada responde principalmente a sus publicaciones en la red social donde se muestra con ropa sexy, lencería y hasta semidesnuda, así como en sus rutinas de “CrossFit”.

Sin embargo, antes de que el tema se concentrara en la exposición sin censura de la jueza, ya Polanía contaba con detractores en su propio gremio.

Uno de éstos es el abogado Marlon Díaz, quien tuvo un encontronazo con ella en medio de una audiencia virtual.

A principios de septiembre, comenzó a circular en redes como Twitter el intercambio verbal que mantuvieron Díaz y Polanía.

Para algunos togados, el tono y la actitud de Polanía no fue el adecuado.

En resumen, la jueza le pidió al abogado que fuera conciso, ya que, según ella, se estaba extendiendo mucho al citar las normas legales.

“Doctor, mire; doctor, mire. Qué pena, y, con todo respeto, pero esto es un estado judicial, no es una academia. Entonces, lleva 10 minutos hablando y no ha dicho nada. Entonces, por favor, doctor, a mí no me dé clases de derecho internacional y derecho internacional humanitario acá. Todos somos abogados y profesionales”, se le escuchar decir a Polanía.

Díaz interrumpe: “Perdón, su señoría. Perdón, su señoría. Pero la defensa también exige respeto”.

“Yo no he hablado más de dos minutos”, agrega el abogado.

Luego de que el video del incidente trascendiera en redes sociales, el representante legal pidió a su colega Fabio Humar que presentara una queja contra la jueza.

El Colegio de Abogados Penalistas también rechazó el proceder de la colombiana en la audiencia.

“Creo en la majestad de la justicia, por eso siempre respeto a todos los intervinientes en un proceso penal y es lo que enseña a mis alumnos. Este es un episodio que no puede ser permitido, debe tramitarse una investigación disciplinaria”, indicó el penalista Marlon Díaz según citado por el medio Semana.

Polanía, por su parte, ha insistido en que el video fue sacado de contexto y que nunca ha tenido incidentes de esta índole con abogados.

“Una cosa es uno ser fuerte y pueden creer que yo soy muy joven pero yo llevo en la Rama Judicial desde los 18 años y eso a ti te da experiencia para ir viendo cómo va el discurso (…) Jamás he irrespetado a un colega o a un compañero, inclusive yo soy una persona que soy muy alegre. Yo de pronto en las audiencias me quito la toga, hago recocha con la Fiscalía, con los defensores, con los procesados. Somos personas”, agregó Polanía al referido medio.

Los superiores de Polanía alegan que su conducta puede afectar la confianza del público y compromete la administración de justicia.

A juicio de la magistrada, en sus publicaciones no discute temas judiciales por lo que no incurre en las denuncias planteadas.

También la jueza ha argumentado que la cobija el “libre desarrollo de la personalidad”.

“Pues respecto a mí ropa y mi forma de vestir, eso es mi libre desarrollo de la personalidad. Y no estoy de acuerdo, porque no todos los funcionarios, personas y jueces son iguales. Y yo no puedo someter a una persona a lo que para mí es ética y para mí es moralmente bueno. Eso es lo que nos hace individuos a nosotros”, indicó la colombiana en entrevista con CNN.

“Yo desde ya lo advertí: yo no pienso cambiar”, insistió al medio estadounidense.