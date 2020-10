Tres adolescentes baleados a plena luz en Nueva York; alcalde rompe silencio frente a la violencia campal

Tres adolescentes fueron baleados, dos de los cuales murieron, en un lapso de cuatro horas la tarde de ayer Brooklyn (NYC).

En el primer tiroteo, alrededor de las 2:30 p.m., Derek Tiucios (17) recibió un disparo mortal durante un intento de robo en el que otro adolescente de 16 años resultó herido, en East 26th Street cerca de Foster Avenue, Flatbush.

Tiucios recibió un disparo en el pecho y fue trasladado a un hospital local, donde lo declararon muerto. El otro joven fue baleado en la mano. Al comentar ese primer incidente ayer, en medio de la violencia campal que vive la ciudad, el alcalde Bill de Blasio prometió justicia desde su cuenta Twitter.

“Hoy, la tragedia golpeó. Dos adolescentes neoyorquinos recibieron disparos. Uno de ellos murió y estamos orando por el otro. La violencia con armas de fuego nunca quedará sin control. Se está llevando a cabo una investigación para hacer justicia a estas familias en duelo“, escribió De Blasio en la noche.

En el ínterin, otro adolescente murió baleado en Brooklyn. Los oficiales respondieron poco después de las 6 p.m. a los informes de un tiroteo dentro de 296 New Lots Ave, una tienda de víveres en East New York, dijo la policía.

Allí descubrieron a la víctima de 18 años con una herida de bala en el pecho. Fue llevado a un hospital local, donde lo declararon muerto. Su identidad no fue revelada, pendiente de notificación a la familia, reportó Pix11.

No está claro si las víctimas estaban participando en actos delictivos al producirse los hechos. A la madrugada del jueves no se habían realizado arrestos por estos casos y las investigaciones estaban en curso.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Today, tragedy struck. Two teenage New Yorkers were shot. One of them has not made it and we are praying for the other.

Gun violence will never go unchecked. An investigation is underway to deliver justice for these grieving families.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 29, 2020