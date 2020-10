Halloween de luna llena “azul” con frío histórico anuncian en Nueva York: nieve hacia el norte

Tras una semana lluviosa, mañana sábado no se esperan precipitaciones en NYC, pero sí una caída en el termómetro, que en la noche podría llegar a 42F (5C).

El último día de octubre, cuando se celebra Halloween en EE.UU., tendrá además en 2020 una luna llena, algo muy típico en las películas de terror sobre esa fecha pero que en realidad sucede pocas veces. Ese fenómeno se llama “Luna azul” (Blue Moon), e implica dos lunas llenas en un mismo mes solar: el caso anterior fue en marzo 2018 y no coincidía con Halloween desde 1944. Según la NASA, la próxima “noche de brujas” con luna llena será en el año 2039.

Con respecto al clima previsto para mañana, desde hace 28 años no había un Halloween tan frío en Nueva York, según NY1 Noticias. Aunque en 2012, durante el huracán Sandy, hubo nieve incluso en días previos, llevando a la cancelación del famoso desfile del Greenwich Village y el Maratón de NYC, el más famoso del mundo. Este 2020, de nuevo ambos eventos han sido suspendidos por la pandemia.

La lluvia y los fuertes vientos (hasta 32 mph) de esta semana registrados en Nueva York se consideran colaterales del huracán Zeta, que ha golpeado varias partes del país, dejando al menos tres personas muertas y cuantiosas pérdidas.

Hacia el norte de NYC incluso hoy ha caído un poco de nieve, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La madrugada de este domingo hay que atrasar los relojes una hora por la entrada del horario de invierno y volverá la lluvia (55%) el resto del día. Las actualizaciones sobre el clima pueden consultarse aquí.

Current temperature in Central Park=38. This is the first time since 5/10 that the park has dipped into the 30s. #NYwx

We are getting reports of snow or snow mixing in with the rain across the Lower Hudson Valley and inland S CT. You can help us forecast precipitation type by downloading mPING (meteorological precipitation near the ground). Find out more info here:

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) October 30, 2020