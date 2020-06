¿Qué opciones tienen los corredores del cancelado Maratón de Nueva York? Dan 30 días para tomar decisión

La esperada edición del medio siglo del Maratón de NYC, el más famoso y competido del mundo, ha sido suspendida para evitar riesgos de coronavirus.

La 50ta edición de la carrera fundada en 1970, prevista para el 1 de noviembre de 2020, ha sido pospuesta para el domingo 7 de noviembre de 2021.

Los corredores registrados para este año tienen la opción de obtener un reembolso completo o, en su lugar, donar el dinero o recibir un cupo gratuito garantizado para competir en uno de los maratones de 2021 a 2023, dijeron los organizadores.

Serán contactados a partir del 15 de julio y tendrán un mes para tomar su decisión. También ese día se anunciarán las opciones del programa 9+1, que permite clasificar para el maratón con un año de anticipación, lo que ha sido imposible en 2020.

Los corredores inscritos este año también serán invitados en julio a competir en un maratón virtual este otoño, entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre.

La última vez que el maratón de Nueva York se suspendió fue a última hora, en 2012, debido al huracán Sandy.

Esta vez la medida se está tomando con más de cuatro meses de anticipación, debido a preocupaciones de seguridad en medio de la pandemia de coronavirus, pues normalmente participan unos 50 mil corredores de más de 120 países, anunciaron los organizadores esta mañana.

“Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo a New York Road Runners (los organizadores) por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y corredores”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

“El Día del Maratón y los muchos eventos y actividades relacionados durante la semana de la carrera son parte del corazón y el alma de la ciudad de Nueva York y la comunidad mundial de corredores, y esperamos reunirnos el próximo año”, dijo Michael Capiraso, presidente de NYRR.

En marzo pasado, el Medio Maratón fue el primer gran evento cancelado en la ciudad en los albores de la pandemia.

UPDATE: 2020 #TCSNYCMarathon, Scheduled for November 1, Is Canceled Due to Coronavirus-Related Health and Safety Concerns >> https://t.co/Z5Av01UjEG pic.twitter.com/KdmzBtubXL

— NYRR Media Relations (@nyrrnews) June 24, 2020