Tacos al pastor y de cochinita pibil entre los 10 mejores platillos del mundo

Per me la pizza è questo: farina, acqua, sale e lievito per l'impasto e pomodoro, basilico fior di latte per la farcitura. 🍅🌱☁️ Mi basta questo per essere felice, mi basta una margherita! ❤️ Tagga il tuo amico che la pensa come me, che in pizzeria sceglie sempre lei! 👍🏻 Impasto indiretto, 75% di idratazione 💦 ‍ Ho utilizzato la farina tipo 0 di @farina_futura ‍e impastato con impastatrice @peb_machinery I106❤️ Cottura in forno a gas SUBITO COTTO MINI di @zio.ciro 🔥 ————————————————— ‍Se ti interessa Farina Futura, vai sul sito https://www.farinafutura.it/it/ , seleziona i tuoi prodotti e inserisci il CODICE SCONTO: EMILIOPIZZA10 In questo modo avrai diritto ad un 10% di sconto.