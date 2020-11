Encuesta revela que las ‘Karen’ apoyan a Joe Biden

Un nombre asociado con el racismo sistémico y el privilegio de la población blanca sorprendió en una encuesta sobre las elecciones de 2020.

En un sondeo del New York Times y Siena College, se tabularon las preferencias de los votantes de acuerdo a los nombres más comunes en Estados Unidos. Los resultados revelaron que un 60% por ciento de las “Karen” del país respaldan la candidatura de Joe Biden a la presidencia.

El dato sorprende ya que es el nombre que se ha utilizado para hablar de las mujeres blancas que son protagonistas de episodios racistas.

Karens are backing Biden, 60 percent to 40 percent, per New York Times and Siena College polling. https://t.co/Mw8LdGhkL8 pic.twitter.com/VQLzyXETF2

— Eli Yokley (@eyokley) November 2, 2020