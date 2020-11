Sufre graves quemaduras en la cabeza tras usar encendedor luego de usar gel antibacterial

La pandemia del coronavirus nos ha obligado a adoptar nuevas medidas de higiene, entre ellas el uso constante de gel antibacterial, una sustancia que es importante manipularla adecuadamente pues podría provocar grandes tragedias.

Eso fue lo que le ocurrió a un taxista británico llamado Brian Hutchinson, quien estuvo a punto de perder la vida por un descuido que tuvo al aplicarse gel antibacterial.

Resulta ser que Brian notó que un pasajero había dejado olvidado un encendedor en el asiento de atrás, por lo que lo recogió y quiso probar que este funcionara; sin embargo, se olvidó por completo que acaba de aplicarse el gel, lo que provocó que una gran bola de fuego se generara en las manos de este hombre de 42 años.

Rápidamente, el fuego corrió por sus brazos, cabeza y piernas. Rápidamente, algunos transeúntes se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y pronto lo auxiliaron. Por fortuna, los doctores lograron salvarle la vida, una experiencia que el propio Hutchinson ha descrito como una “ida y venida al infierno”.

Recalling the freak accident, Brian Hutchinson said 'there was like a fireball inside the car that hit my face and went over my head'.https://t.co/cFZiPQxAsc

— Metro (@MetroUK) November 3, 2020