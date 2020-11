Padre de J Balvin rompe el silencio y habla sobre la depresión de su hijo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras haber revelado el por qué de su distanciamiento de las redes sociales, el reguetonero J Balvin hizo un “En vivo” en el que explicaba las razones del mismo.

“Si han visto que no he estado pendiente de las redes es porque, como todo ser humano, he tenido mis pruebas. No me gusta actuar ni estar fingiendo la felicidad, o que todo está perfecto. Soy un ser humano también, frágil y vulnerable, quizás más que algunos de ustedes. Gracias a los que han estado conectado, pero ahora no estoy para esto”, dijo el colombiano.

Con esto, el cantante dio a conocer que está atravesando un fuerte episodio de depresión y ansiedad. Sin embargo, nuestros aliados de Suelta la Sopa hablaron con su papá, Don Álvaro Osorio, quien ante la pregunta de si algo en específico había desatado esta crisis, respondió que “Este problema de su hijo es cíclico”. Aseguró que, durante muchos años estos episodios han ido y venido pero que él está bien en cuanto a su carrera y vida personal. De hecho, afirmó que su novia, la modelo Valentina Ferrer, se encuentra con él y anda al pendiente de todo lo que necesite el cantante.

Don Álvaro dijo también que esto le ha servido de inspiración para componer y hasta lo llegó a comparar con Bethoven, quien pasó por cuadros depresivos muy importantes. Le recordó a Lucho Borrego, el jueves es amigo personal de la familia que esos son desbalances químicos y que se pueden controlar.

No hay duda que el artista está pasando un momento my duro, pero que su familia y sobretodo sus admiradores representan un gran apoyo para él y por eso decidió sincerarse con ellos. Hace poco su padre le dejó un mensaje muy sentido en las redes sociales: “Te amo, hijo de mi alma. Todo un día pasará”.

No hay duda que J Balvin tiene todo el apoyo necesario para salir adelante en medio de esta situación.

Carolina Sandoval se abre la bata, muestra el hilo dental y Marko le dice que “Eso está grande”

Un Nuevo Día publica foto de Adamari López de niña y el público se impacta con el parecido a su hija, Alaïa

Ariana Grande le da hasta con el balde a los que hacen TikTok por su comportamiento en plena pandemia