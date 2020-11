Ariana Grande le da hasta con el balde a los que hacen TikTok por su comportamiento en plena pandemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una de sus últimas entrevistas, Ariana Grande ha arremetido contra todas las personas, y más en particular los influencers, que siguen acudiendo a fiestas durante la actual crisis del coronavirus pese a que las autoridades sanitarias recomiendan evitar aglomeraciones en espacios cerrados.

En concreto, la cantante criticó la celebración que tuvo lugar en el restaurante Saddle Ranch de Los Ángeles en Halloween recordando que ella también suele organizar esa noche un evento por todo lo alto, que este año decidió cancelar por razones obvias.

“¿De verdad que no podemos vivir sin ponernos unas botas de vaquero e ir a un bar a montar en un toro eléctrico? ¿Tanta falta nos hace sacarnos ese tipo de fotos para subirlas a Instagram?”, se lamentó Ariana en el programa de radio ‘The Zach Sang Show’.

En el evento al que se refería, la mayoría de los asistentes famosos eran personalidades de la app TikTok. Ahora una de las mayores estrellas de esta plataforma, Addison Rae, le ha respondido para darle la razón.

“Creo que lo que ha dicho es justo. Y comprensible. Desde luego, yo no he estado saliendo. Me he quedado en casa y he estado entrenando mucho“, afirmó la joven en declaraciones al portal Pap Galore.

Sin embargo, varios medios estadounidenses afirman que Addison estuvo presente en la fiesta y fue vista besando a Bryce Hall, otro creador de contenido muy conocido en la aplicación de vídeos.