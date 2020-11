¿Por qué sorprende la ventaja de Joe Biden en Arizona?; hispanos son clave en la contienda

Hacía 24 años que un candidato demócrata a la presidencia no llevaba la delantera en Arizona en unas elecciones generales.

Es por esto que la ventaja que lleva Joe Biden sobre Donald Trump ha sorprendido a muchos.

Arizona tradicionalmente republicano, esta vez cuenta miles de votos a favor de Biden que provendrían de los votantes latinos.

El estado es una de las demarcaciones clave para determinar quién resultará victorioso en la contienda.

Arizona otorga 11 votos electorales en los comicios presidenciales.

Según las últimas proyecciones de la agencia de noticias Associated Press (AP), el candidato demócrata Joe Biden, habría ganado la batalla en este estado tras reunir un 50.5 % de los votos, mientras que Trump tendría un 48.1 %, con un 88 % del escrutinio completado.

Sin embargo, a pesar del avance demócrata, todavía el Partido no puede cantar victoria ya que hay al menos 312,000 papeletas en el condado Maricopa y más de 46,000 en Pima que deben ser contabilizadas.

La mayoría corresponden a boletas de voto adelantado entregadas día antes de la fecha oficial de la elección. De acuerdo con el reporte de Tucson.com, unos 76,000 votos la tarde del miércoles y otros 62,000 en horas tempranas de este jueves complican el conteo.

Precisamente, Maricopa ha sido centro en las últimas horas de controversia, ya que más de 150 seguidores de Trump llegaron ayer hasta el Departamento Electoral del condado para exigir que se cuenten los votos.

Debido a la protesta, el edificio tuvo que ser cerrado a eso de las 11:30 p.m. de ayer.

Trump supporters are outside of the Maricopa County Elections Department demanding to be let inside as ballots are being counted. #azfamily #Election2020 pic.twitter.com/HjyN7ufy23

This @mcsoaz team just arrived in full tactical gear, got a look at the crowd. Could be planning to make a move on demonstrators outside. pic.twitter.com/TCbKcXRNju

— Nicole Valdes (@NicoleValdesTV) November 5, 2020