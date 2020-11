Biden lidera en Pensilvania y Georgia, mientras crecen las protestas y denuncias

A tres días de las elecciones presidenciales, EE.UU. aún no sabe quién ganó. Joe Biden se mantiene en 264 votos de colegios electorales y el mandatario Donald Trump (214) ha arreciado en su discurso, muy lejos de reconocer una eventual derrota.

Otros mapas electorales colocan al ex vice presidente Biden en 253 y no han oficializado sus triunfos en Arizona (11) y Nevada (6), aunque ya le reconocen una pequeña tendencia a favor en Georgia (16) y Pensilvania (20) que lo encumbraría hacia los 270 votos necesarios para volver a la Casa Blanca. En este segundo mapa conservador, Michigan (16) y Wisconsin (10) se mantienen indecisos, mientras Trump aún lidera en Carolina del Norte (15).

En Georgia, Biden ha tomado una mínima ventaja de unos 1 mil votos y de 5 mil en Pensilvania, ambos estados originalmente asignados a Trump, reportó esta mañana The Washington Post.

En términos absolutos, Biden sigue superando el récord histórico de voto popular con 73.7 millones y Trump acumula hasta ahora más de 69.6 millones en todo el país.

Aún hay miles de votos por correo por contar y que ni siquiera habían sido entregados por USPS en varios estados del país, reconoció el propio servicio postal. Y siguen apareciendo denuncias de supuestas boletas extraviadas y/o destruidas.

Ayer, el discurso del mandatario fue cortado en NBC News, ABC y CBS2, alegando que promovía la desinformación. Otras estaciones como CNN lo transmitieron con un cintillo que decía: “Sin presentar pruebas Trump afirma que le están haciendo trampa”.

En sus últimos mensajes en Twitter, Trump criticó a esa red social e insistió en su triunfo. “Yo GANÉ fácilmente la presidencia de Estados Unidos con VOTOS LEGALES. A los OBSERVADORES no se les permitió, de ninguna manera o forma, hacer su trabajo y, por lo tanto, los votos aceptados durante este período deben determinarse como VOTOS ILEGALES. ¡La Corte Suprema de Estados Unidos debería decidir!”, escribió a las 2:22 a.m. de hoy EST. Ese mensaje fue etiquetado por Twitter como contenido “engañoso sobre una elección u otro proceso cívico”.

Biden sigue sin declarar victoria y mantener un tono diplomático, pidiendo a sus seguidores “mantener la fe. Vamos a ganar (…) Nadie nos va a quitar la democracia”, fueron sus últimos mensajes anoche en Twitter.

Ambos candidatos están solicitando donaciones para proseguir la lucha legal en algunas regiones. Anoche se reportaron concentraciones y protestas en Nueva York, Miami y Filadelfia, a favor y en contra de ambos candidatos, con algunos arrestos.

Para ganar se necesita un mínimo de 270 y si ninguno lo logra se crearía una situación inédita en la historia. En ese caso, la Cámara de Representantes decidiría la elección con una votación interna por bloque de estados.

De seguir la tendencia actual, Trump sería el primer presidente en perder la reelección desde 1980, cuando Jimmy Carter (D) fue derrotado abrumadoramente por el ex actor Ronald Reagan (R), con un resultado 489-49. Pero la realidad en 2020 es totalmente diferente: la distancia entre ambos candidatos es mucho menor, en un país marcadamente dividido y afectado por la pandemia.

En el año 2000 el ganador de las elecciones no se conoció hasta mediados de diciembre cuando, tras un recuento en Florida, la Corte Suprema inclinó la balanza a favor de George W. Bush (R) sobre el entonces vice presidente Al Gore (D), en lo que habían sido los comicios más reñidos de la historia. Este polémico año podría superarlos.

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.

America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020