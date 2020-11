Trump se niega a ser el primer presidente de EE.UU. no reelecto en 40 años: “Esto está lejos de haber terminado”

“¡YO GANÉ ESTAS ELECCIONES, POR MUCHO!”, escribió en Twitter en mayúsculas -estilo asociado con gritos- el mandatario Donald Trump hoy a las 10:36 a.m. EST, poco antes de los anuncios de que había sido vencido por Joe Biden, según varias cadenas noticiosas, incluyendo la conservadora Fox News.

Tras los anuncios, Trump se ha negado a reconocer su derrota, la primera de un presidente de EE.UU. en 40 años, cuando Jimmy Carter (D) fue vencido abrumadoramente en 1980 por el ex actor Ronald Reagan (R), con un resultado 489-49. Pero la realidad en 2020 es totalmente diferente: la distancia entre ambos candidatos es mucho menor, en un país políticamente dividido y afectado por la pandemia.

“El simple hecho es que esta elección está lejos de terminar”, dijo Trump en un comunicado emitido minutos después de que la prensa en todo el mundo comenzara a proyectar que Biden se había convertido en “presidente electo”, el número 46 en la historia de EE.UU.

El polémico mandatario prometió que tan pronto como este lunes, su equipo comenzará a “procesar nuestro caso en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente”, citó el comunicado NBC News.

Trump no ha aparecido aún en vivo en los medios de comunicación. Había viajado a su club de golf privado en Sterling (Virginia), menos de dos horas antes de que se vaticinara el triunfo de su oponente.

Biden, en un comunicado emitido alrededor del mediodía de hoy, dijo que está “honrado por la confianza que el pueblo estadounidense ha depositado en mí y en la vicepresidenta electa [Kamala] Harris”.

Al presentar un video pregrabado que acababa de colocar en Twitter, Biden afirmó: “Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que votaron por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí”.

Información en desarrollo. Consulte actualizaciones aquí.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020