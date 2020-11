Joe Biden aseguró la presidencia de Estados Unidos; Trump primero en perder en 40 años

Joe Biden, ex vice presidente del EE.UU (2009-2017), volverá a la Casa Blanca tras superar los 270 votos electorales, según las últimas proyecciones de resultados de CNN, aún no reconocidos por el actual mandatario Donald Trump.

Incluso el canal conservador Fox News anunció esta mañana que Biden será el 46to presidente, tras darlo ganador en Nevada y Pensilvania.

El retador Demócrata cumplirá 78 años el próximo 20 de noviembre y será el presidente de más edad en la historia del país. Además, su compañera de fórmula, la senadora californiana Kamala Harris, será la mujer de más alto rango jamás vista en la Casa Blanca.

De confirmarse la tendencia actual, Trump sería el primer presidente en perder la reelección desde 1980, cuando Jimmy Carter (D) fue derrotado abrumadoramente por el ex actor Ronald Reagan (R), con un resultado 489-49. Pero la realidad en 2020 es totalmente diferente: la distancia entre ambos candidatos es mucho menor, en un país marcadamente dividido y afectado por la pandemia.

Biden lideró los primeros resultados desde el martes, pero Trump resultó con más votos de los que originalmente habían previsto las encuestas. Algunos mapas electorales colocan al ex vice presidente en 273 votos electorales y a Trump cpn 214. Pero CNN va más allá y adjudica 290 a Biden.

Para ganar se necesita un mínimo de 270 y si ninguno lo lograba se crearía una situación inédita en la historia. En ese caso, la Cámara de Representantes decidiría la elección con una votación interna por bloque de estados.

Los Republicanos insisten en que aún hay miles de votos por correo por contar y que ni siquiera habían sido entregados por USPS en varios estados del país, reconoció el propio servicio postal. Además, siguen apareciendo denuncias de supuestas boletas extraviadas y/o destruidas.

Ambos candidatos han estado solicitando donaciones para proseguir la lucha legal prevista en algunas regiones. Se han reportado concentraciones y protestas en Nueva York, Miami y Filadelfia, a favor y en contra de ambos candidatos, con algunos arrestos.

En términos absolutos, Biden sigue superando el récord histórico de voto popular con 74.4 millones y Trump acumula hasta ahora más de 70.3 millones en todo el país. Ambas cifras convierten al 2020 en el año de mayor participación electoral en la historia de EE.UU.

En el año 2000 el ganador de las elecciones no se conoció hasta mediados de diciembre cuando, tras un recuento en Florida, la Corte Suprema inclinó la balanza a favor de George W. Bush (R) sobre el entonces vice presidente Al Gore (D), en lo que habían sido los comicios más reñidos de la historia. Este polémico año podría superarlos.

Información en desarrollo. Consulte actualizaciones aquí.

