AOC celebra el triunfo de Biden discutiendo con otros demócratas

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez celebró a medias el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La demócrata de Nueva York pasó gran parte del sábado defendiendo sus posturas y las algunos de sus colegas. Demócratas moderados y aliados republicanos señalaron en los medios a AOC, Bernie Sanders y otros representantes de la izquierda demócrata de poner en peligro el control de Congreso y la presidencia por sus supuestas posturas extremas.

Las acusaciones llegaron después de que los demócratas no pudieran ganar el control del Senado y perdieran varios asientos en la Cámara de Representantes. Para algunos, los planteamientos de la izquierda alejaron a votantes conservadores, que luego fueron seducidos por la retórica antisocialista de Donald Trump y los republicanos.

AOC rechazó esa afirmación y recordó que organizaciones comunitarias fueron determinantes para movilizar el electorado en regiones claves para el triunfo de Biden y para conservar la mayoría de la Cámara Baja.

“Cada asiento oscilante en el que un demócrata de la Cámara apoyó el Medicare For All ganó la reelección o va a ganar la reelección. Cada uno de ellos”, escribió AOC.

Every single swing-seat House Democrat who endorsed #MedicareForAll won re-election or is on track to win re-election. Every.👏🏽 Single.👏🏽 One.👏🏽 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 7, 2020

La congresista de ascendencia puertorriqueña pidió que no se culpe a los activistas por el mal rendimiento de algunos demócratas en las elecciones.

“El impulso ciego de culpar a los activistas y a la izquierda desmoraliza a un electorado clave y distrae de hacer preguntas reales y solucionar problemas operativos serios”, escribió AOC.

En entrevistas con diferentes medios, AOC dijo que no todos los congresistas demócratas deben tener una agenda progresista, pero recordó que su llegada al Congreso y la otros de sus aliados se debió a la vulnerabilidad de los demócratas moderados que han representado al establecimiento por varios años.

La demócrata criticó que en su partido se le diera más crédito a alianzas con republicanos que a los esfuerzos de voluntarios que tocaron puertas en Arizona y Georgia.

Por último, AOC pidió a sus colegas que no los vean como enemigos.

“Su base de votantes no es el enemigo. El Movimiento de Black Live Matter no es el enemigo, Medicare for All no es enemigo”, dijo AOC.