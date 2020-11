Se estrella helicóptero en azotea de hospital de Los Ángeles; trasladaba un corazón que sería trasplantado

El viernes pasado, un helicóptero privado que transportaba un corazón donado al Hospital Keck, en Los Ángeles, California, se estrelló en la azotea del centro de salud. Por el accidente hay un herido.

Según informó el Departamento de Bomberos de la ciudad, la aeronave se disponía a aterrizar en el helipuerto, ya que trasladaba un corazón que sería trasplantado a un paciente de este nosocomio.

Thanks to an eyewitness for this video of a helicopter before it made a hard crash landing on the roof of Keck Hospital of USC. LAFD says the pilot suffered minor injuries. Two passengers were treated & released on scene. @KNX1070 pic.twitter.com/247wxrXiXE

— Margaret Carrero (@KNXmargaret) November 7, 2020