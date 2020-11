Captan a agente de patrulla fronteriza comprando tamales en la frontera con Tijuana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana y al que prácticamente nadie se puede resistir son los tamales, los cuales pueden ser una auténtica delicia tanto en las mañanas como en la cena.

En todo México siempre encontrarás a hombres o mujeres que andan en bicicleta, vendiendo tamales a todos aquellos que deben salir temprano de casa a trabajar o bien, quienes deciden compartirlos en familia al final del día.

Pero en TikTok ha causado sensación un video que fue tomado en la frontera de Tijuana, justo en donde se encuentra parte del muro que divide a México y Estados Unidos, y en el cual se muestra a un agente fronterizo justo en el momento en el compra un tamal a un vendedor que se encuentra en el lugar.

Un hombre mexicano le vendió tamales a un agente de la Patrulla Fronteriza a través del muro entre México y Estados Unidos. El vendedor le dijo: “Si no te gustan, no me los pagues” pic.twitter.com/I3xNO6XhyW — Cerebros (@CerebrosG) November 10, 2020

“Si no te gustan, no me los pagues… Pruébalos primero”, es lo que se le escucha decir al tamalero al agente, quien insiste en pagarle por el producto.

El video pronto se hizo viral en redes y muchos usuarios han bromeado respecto a esta situación y cómo es que la relación entre México y EE.UU. pareciera haberse suavizado tras los resultados de las últimas elecciones.