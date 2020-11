Video captó a adolescente apuñalando varias veces a un hombre durante robo en Nueva York

Siguiendo un rastro de sangre, la policía arrestó a un adolescente de 17 años como sospechoso de haber apuñalado en la cabeza varias veces a un hombre, durante un intento de robo en Harlem (NYC) la madrugada del lunes.

El violento hecho fue captado por cámaras de vigilancia, obtenidas por New York Post. Allí se ve al atacante agarrando a la víctima por su sudadera con la mano izquierda y blandiendo el cuchillo con la derecha.

El sospechoso apuñaló al hombre al menos ocho veces, dos en la cara, antes de que la víctima huyese, según el video. El feroz asalto se desarrolló poco después de la 1 a.m. en la intersección de 2nd Avenue y East 108th St, dijo la policía.

NYPD arrestó al joven poco después de seguir un rastro de sangre. Fue acusado de intento de homicidio, posesión de un arma y robo. La víctima de 40 años fue trasladada al Harlem Hospital, donde figuraba como estable.

As chaos and crime still loom on the streets of NYC, Detectives continue to fight for every victim — and politicians remain silent. New Yorkers deserve better from their elected officials. https://t.co/k8julzsLmr

— Detectives' Endowment Association (@NYCPDDEA) November 10, 2020