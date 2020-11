La pandemia golpea a EE.UU. con el día de más nuevos casos de coronavirus: más de 136,000

El país tuvo el día con más casos de COVID-19 reportados desde que comenzó la pandemia, con más de 136,000 nuevos contagios registrados, según el reporte de la Universidad John Hopkins.

Los récords de nuevos casos y muertes se están rompiendo casi a diario, y los expertos advierten que ya estamos en la temporada de una segunda epidemia de gripe estacional.

Esta fue una nueva marca para un día en Estados Unidos: se registraron 136,325 nuevos casos el miércoles y 1,415 muertes por COVID-19.

Our daily update is published. States reported 1.2 million tests and 131k cases, the highest single-day total since the pandemic started. There are 62k people currently hospitalized with COVID-19. The death toll was 1,347. pic.twitter.com/WPoX9Nj7ef

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) November 11, 2020