¡Y quiere más! Aficionado de Chivas se tatuó a Norma Palafox y a José Juan Macías

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carlos Ortiz no oculta su pasión por las Chivas, tanto en la rama varonil como en la femenil, ya que tiene tatuados en la piel dos de los rostros más representativos de estos equipos: a Norma Palafox y a José Juan Macías.

Ahora ambas caras adornan la pierna derecha de este “Chivahermano”, quien porta las obras con mucho orgullo, pese a que ha recibido comentarios negativos por los diseños.

“He recibido ofensas, críticas, que los tatuajes están feos, pero es mi cuerpo, mi piel y yo lo prometí”, reveló a ESPN el seguidor, quien explicó cómo nació la idea de llevar a los futbolistas por el resto de su vida.

“Fue hace un mes o mes y medio. Todo fue por la admiración que le tengo a estos dos jugadores. Le voy a Chivas desde niño y cada vez que vienen a Ciudad de México voy a verlos, recibirlos con la porra y también cuando se van después de los juegos”, relató.

“Una ocasión los vi y les dije que me tatuaría sus rostros… como que no me creían. En una semana me tatué a José Juan y en la fecha FIFA vino con la Sub-23 de México y vio la foto, le dio like y a Norma Palafox la vi el domingo pasado y se sorprendió. Macías me dijo que estaba loco, que gracias por el apoyo, que sabe que cuenta con el respaldo y me dio las gracias”, expresó.

Pero eso no es todo, ya que en encuentros posteriores, ambos jugadores estamparon su firma en la pierna de Carlos, a un lado de sus respectivos rostros en lo que podría ser el nacimiento de dos nuevos tatuajes: los de la rúbrica de cada uno, ya que como adelantó Ortiz, su plan es llenarse el cuerpo de detalles alusivos a sus ídolos y al equipo de sus amores.

“Tengo la idea de llenar mi cuerpo de jugadores que amo”, sentenció, antes de revelar que entre sus planes también está tatuarse a un histórico del club: Omar Bravo.