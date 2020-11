Youtuber mexicano Werevertumorro simula violación en video de TikTok y lo acaban en redes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El youtuber mexicano, conocido como Werevertumorro, se disculpó con los usuarios de redes sociales luego de que compartiera en TikTok un video en el que simulaba una violación sexual.

En la escena, que algunos catalogaron de apología del abuso sexual, el joven simula haberse acostado con una mujer alcoholizada igual que él.

En el video de más de medio minuto, se ve a Gabriel Montiel Gutiérrez, nombre de pila del videoaficionado, moviéndose sobre la persona “desnudo”.

Como parte de su actuación, el mexicano dice que no sabe qué paso, que estaba “pedo” y que venía caminando y se tropezó.

Al confirmar el repudio de decenas de seguidores, el youtuber pidió disculpas en otro video en sus redes.

“Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días. En ese momento, no lo pensé, fue una estupidez, una pendejada. Me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones obvias por lo que no lo era y fue un error”, argumenta el joven en el video.

“Mi humor es para poder hacerlos reír, que ustedes olviden sus problemas, que la pasen bien y no para traer recuerdos o traumas, los cuales para nada son buenos. Así que soy una persona que va aprendiendo y que le tocó aprender de una mala manera, equivocándome, me voy a fijar mucho en todo el contenido que suba para que no pase eso y para que esa precisamente un video de risa, que ustedes se diviertan”, puntualizó Werevertumorro.

“Werever”:

Por su video pidiendo disculpas por su polémico TikTok que subió hace unos días. pic.twitter.com/SZh9CP5P3r — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) November 11, 2020

Montiel Gutiérrez es el youtuber de origen mexicano con más seguidores.

En su canal, el “influencer”, también llamado Gaborever, habla sobre temas del momento, hace parodias y cuenta anécdotas. Solo en YouTube, supera los 16 millones de suscriptores; mientras que en Instragram, el creador de contenido suma más de 5.4 millones de fans.